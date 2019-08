Das ging aber schnell! Zum Zeitpunkt unseres Kommentars vom 25.07.2019 betrug der Stand des VIX-Index 13,29 Punkte. Der Schlussstand vom 05.09.2019 lag bei 24,59 Punkten, das entspricht einem Anstieg um 85 % in 7 Handelstagen! Die Wolke, auf der vieler Marktteilnehmer lagen, war offensichtlich dünner als erwartet.Mit Blick auf die Auslöser verwiesen wir unter anderem auf die Abwertung des chinesischen Yuan im August 2015. Anders als 2015 war die Abwertung des Yuan auf ein politisch sensibles Niveau gegen den US-Dollar von unter 7 offensichtlich die Antwort der Führung Chinas auf die unangekündigte neue Zollankündigung durch US-Präsident Trump. Eine Aufforderung an chinesische Staatsunternehmen, in den USA weniger Agrarprodukte zu kaufen, kam hinzu.

Den vollständigen Artikel lesen ...