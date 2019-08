'König Fußball - sportliche Statistiken zum Sommerloch' CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2019 DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht 'König Fußball - sportliche Statistiken zum Sommerloch' CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2019 22.08.2019 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Vorstellung des fußballfreien Sommerlochs treibt in vielen Haushalten den Angstschweiß auf die Stirn. Die als Vize-Europameister heimkehrende U21 Nationalmannschaft oder auch die spannende Fußball WM der Damen kann das Gefühl der samstäglichen 18 Uhr Sportschau mit den Berichten zum Bundesliga-Spieltag nicht gänzlich ersetzen. Man(n) überbrückt quasi nur die Zeit bis zum fulminanten Bundesligastart nach der so ewig erscheinenden Sommerpause. Zeit, um das facettenreiche Phänomen Fußball anhand einiger Statistiken etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Hier geht es zu den CSR-FONDS: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-investmentsfonds.html Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 861555 22.08.2019 AXC0111 2019-08-22/10:17