Rosenheim (www.fondscheck.de) - Unser BCDI-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) war im Juli ein regelrechter Fels in der Brandung und überzeugte dabei wieder mit deutlichen Wertzuwächsen und vielen neuen Höchstkursen, so das BCDI-Aktienfonds-Team von boerse.de.Die Börsen hätten sich im Juli uneinheitlich entwickelt. So habe sich der amerikanische S&P 500 um 1,3% verbessert, während der MSCI World mit +0,4% auf der Stelle getreten sei und der DAX sogar 1,7% verloren habe. Da sei es umso bemerkenswerter, dass der BCDI-Aktienfonds +3,8% im Wert habe gewinnen und neue Höchstkurse habe erreichen können. Und das bedeute: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...