Die Heizölpreise fallen im Zuge der schlechten Börsenstimmung weiter und liegen durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer als am Montag. In Österreich und der Schweiz werden die tiefsten Heizölpreise seit Juni markiert. In vielen Teilen Deutschlands profitieren Kunden sogar vom niedrigsten Preisniveau seit Anfang Januar. Die Nachfrage steigt neuerlich sprunghaft. Der Handelsstreit zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...