Die neuen Büroflächen werden von einer zugfreien Heiz- und Kühldecke temperiert, von LED-Einbaurasterleuchten erhellt, die Türen sind durch Zutrittskontrollen gesichert, die Computer und Netzwerke von Servern und zahlreichen Verkabelungen - unter anderem auch Glasfaserkabeln - versorgt und auch die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach und die Personenaufzüge haben diverse Leitungen für den reibungslosen Betrieb.

Elektrotechnikbetrieb mit über 30 Mitarbeitern

Mit der Ausführung der gesamten Elektroinstallation im Technopark-Neubau war Bauer Elektro aus Judenburg betraut. Der Elektrotechnikbetrieb mit über 30 Mitarbeitern rund um die beiden Geschäftsführer Josef und Andreas Bauer bietet moderne Elektroinstallationen aller Größenordnungen in Wohnungen oder Bürogebäuden bis hin zu komplexen Lösungen mit Sicherheitskomponenten, KNX-Systemtechnik oder Verteiler- und Steuerungsanlagen in Gewerbebauten und Industriebetrieben, Einkaufszentren oder Krankenhäusern. Der von Vater und Sohn geführte Elektrobetrieb wurde vor über 25 Jahren gegründet und ebenso lang arbeitet der Betrieb auch mit den zeitsparenden Befestigungssystemen für Elektroinstallationen in Stecktechnik (Bild 1).

Der Hersteller Schnabl aus St. Pölten bietet die Befestigungstechnik bereits seit 40 Jahren an. Das Grundprinzip hinter der Stecktechnik ist einfach, aber effektiv: Ohne Werkzeug und mit einem sehr geringen Kraftaufwand werden die Stecktechnikelemente mit den exzenterförmigen Spreizkörpern in ein 6-mm-Bohrloch gesteckt und halten so Auszugskräften ...

