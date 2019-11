Freiburg (ots) - Intuitive (Nasdaq: ISRG), einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven Eingriffe und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie, hat heute sein Middle and Eastern Europe (MEE)-Geschäftszentrum in Freiburg im Breisgau eröffnet.Die Eröffnung des zuvor in Denzlingen ansässigen Geschäftszentrums, das für Mittel- und Osteuropa zuständig ist, markiert einen wichtigen Meilenstein im Zuge des kontinuierlichen Wachstums von Intuitive in dieser Region."Chirurgen in Deutschland waren führend bei der Entwicklung mehrerer roboter-assistierter Chirurgieverfahren. Deutsche Unternehmen haben eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte gespielt", erklärte Gary Guthart, Chief Executive Officer von Intuitive. "Der Ausbau unserer Geschäftsstelle ermöglicht es uns, Ärzte und ihre Patienten in Deutschland und den Nachbarländern besser zu versorgen."In Frankfurt am Main wurde 1999 unter Einsatz des da Vinci-Systems die weltweit erste roboter-assistierte Prostatektomie vorgenommen. Seither wurden in Deutschland über 150 da Vinci-Systeme installiert und Ärzte haben über 150.000 robotergestützte Eingriffe durchgeführt. Damit ist Deutschland eines der führenden europäischen Länder auf diesem Gebiet.Über 7.000 Beschäftigte in aller Welt tragen dazu bei, dass Intuitive Ärzte und ihre Patienten mit innovativer Technologie versorgt. Über 600 dieser Beschäftigten sind in Europa ansässig, davon 220 in Deutschland.Durch die Übernahme des Robotik-Endoskopie-Geschäfts von Schölly Fiberoptic im Juli 2019 hat sich die Zahl der Beschäftigten bei Intuitive in Deutschland verfünffacht."Ziel von Intuitive ist es, die Lebensqualität von Patienten durch minimalinvasive Eingriffe zu verbessern. Freiburg ist ein inspirierender Wirtschaftsstandort und wir sind stolz darauf, das MEE-Geschäftszentrum von Intuitive hier zu eröffnen", sagte Dirk Barten, Geschäftsführer von Intuitive Surgical Deutschland.Über IntuitiveDas im kalifornischen Sunnyvale ansässige Unternehmen Intuitive (Nasdaq: ISRG) ist einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven Eingriffe und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Bei Intuitive sind wir der Überzeugung, dass minimalinvasive Methoden die Lebensqualität verbessern. Mit unserem Forschergeist und intelligenter Technologie erweitern wir die Möglichkeiten für Ärzte, ohne Einschränkungen zu heilen.Intuitive verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung als führender Anbieter von Technologien und Lösungen für die roboter-assistierte Chirurgie und entwickelt, fertigt und vermarktet das da Vinci-Chirurgiesystem sowie das Ion Endoluminal-System.Über das da Vinci-ChirurgiesystemDas da Vinci-Chirurgiesystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie wurden entwickelt, um Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci-Systeme bieten Chirurgen hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- und computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte chirurgische Kamera und vollgelenkige Instrumente (z. B. Scheren, Skalpelle und Zangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt worden sind.Über das Ion Endoluminal-SystemIon verfügt über keine CE-Kennzeichnung und darf daher nicht vermarktet oder in Betrieb genommen werden.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.intuitive.com.Fotos der da Vinci-Chirurgiesysteme werden der Presse unter https://www.intuitive.com/en-us/about-us/press/press-resources zur Verfügung gestellt.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen über die Eröffnung des Intuitive Middle and Eastern Europe (MEE)-Geschäftszentrums in Freiburg im Breisgau sowie die Übernahme des Robotik-Endoskopie-Geschäfts von Schölly Fiberoptic durch das Unternehmen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich zwangsläufig um Schätzungen, die dem fachlichen Urteilsvermögen der Geschäftsführung und damit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben wesentlich abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen müssen daher vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, unter anderem der Risikofaktoren, die unter dem Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) im Geschäftsbericht des Unternehmens für das zum 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr im Formular 10-K bzw. in den hiernach vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht (SEC) eingereichten aktuelleren Unterlagen aufgeführt sind. Begriffe wie "schätzen", "prognostizieren", "der Auffassung sein", "davon ausgehen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "werden", "könnten", "sollen", "würden", "anstreben" bzw. ähnliche Ausdrücke und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen, da sie nur den Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Sofern keine anderweitigen gesetzlichen Vorschriften gelten, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder Überarbeitungen davon zu veröffentlichen.Pressekontakt:Ulrike RaapMedia Relations & Public Affairs Manager MEE/GermanyIntuitive Surgical Deutschlandulrike.raap@intusurg.com+49-172-149-9135Original-Content von: Intuitive Surgical Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135649/4445520