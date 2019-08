Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nach der Ankündigung eines möglichen Einstiegs des chinesischen Internetkonzerns Tencent in die Musiksparte die Einstufung für Vivendi auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Diese Ankündigung komme viel früher als erwartet, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine strategische Handelspartnerschaft mit Tencent bringe für Universal Music Group (UMG) erhebliche Vorteile, da das Unternehmen in China nur einen relativ geringen Marktanteil habe./mne/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-08-06/12:41

ISIN: FR0000127771