Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach Halbjahreszahlen von 9,40 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Motorenbauer habe insgesamt solide Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Jahre 2019 bis 2021 habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) reduziert. Die konjunkturellen Unsicherheiten nähmen zu./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-08-06/12:43

ISIN: DE0006305006