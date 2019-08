Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas in einem ersten Fazit zu den Quartalsberichten der Branche auf "Conviction Buy List" belassen. Die auf seiner Empfehlungsliste stehenden Geldhäuser hätten sich gut geschlagen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der BNP Paribas habe beim operativen Gewinn seine Annahme deutlich übertroffen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 12:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-08-06/12:59

ISIN: FR0000131104