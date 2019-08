Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nach Produktionszahlen das Kursziel für Glencore von 240 auf 230 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Produktion habe unter den Erwartungen des Marktes gelegen, aber die der Bank getroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie sowie operativen Gewinn für 2019 und 2020 passte er in Erwartung einer geringeren Produktion und niedrigere Preise für thermische Koohle leicht an./mne/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 15:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-08-06/13:02

ISIN: JE00B4T3BW64