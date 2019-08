Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dominierte auch zum Wochenauftakt das Bild an den internationalen Rentenmärkten, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere die Tatsache, dass China in Reaktion auf neue US-Strafzölle eine deutliche Abwertung seiner Währung gegenüber dem US-Dollar auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2008 zugelassen habe, um seine Exporte zu stützen, sei als klares Zeichen einer weiteren Eskalation gewertet worden. In der Folge habe sich die Abwärtsbewegung der Renditen am US-Rentenmarkt nochmals deutlich verschärft. Im 10-jährigen Laufzeitenbereich sei die Rendite um weitere 12 Basispunkte in die Tiefe gerauscht und liege nunmehr mit 1,74% um 33 Basispunkte niedriger als zum Beginn der vergangenen Woche. Hierzulande hätten 10-jährige Bundesanleihen 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Freitag mit -0,51%, womit abermals ein neues historisches Tief verzeichnet worden sei. ...

