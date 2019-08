Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kion von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Angesicht der Markteintrübung, die in den Zahlen für das zweite Quartal zum Ausdruck komme, habe er Schätzungen und Kursziel nach unten angepasst, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei fraglich, ob der Markt sich kurzfristig erholen werde./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-08-06/13:10

ISIN: DE000KGX8881