Die Deutsche Bank hat Ströer vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Werbevermarkter könnte davon profitieren, dass bei der Zahlenvorlage anderer Unternehmen wie etwa Konkurrent JCDecaux ein Fokus auf Wachstum anstelle von Profitabilität honoriert worden sei, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ströer dürfte wie schon im ersten Quartal den Umsatz aus eigener Kraft im Jahresvergleich um sieben Prozent gesteigert haben und damit die Konsensschätzung etwas übertreffen./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 17:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-06/13:18

ISIN: DE0007493991