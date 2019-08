Amdocs und Microsoft werden kooperieren, um CSPs bei der Wachstumsförderung und der Beschleunigung ihrer Reise in die Cloud zu unterstützen

ST. LOUIS, USA, Aug. 06, 2019(NASDAQ:DOX), ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für Kommunikations- und Medienunternehmen, gab heute die Ausweitung seiner globalen Zusammenarbeit mit Microsoft in den Bereichen Business, Technologie und Services auf neue strategische Bereiche bekannt, die es Kommunikationsdienstleistern (CSPs) ermöglichen werden, die vernetzte Gesellschaft mit differenzierten, Cloud-basierten Services weiter zu gestalten. Durch den Übergang der Branchenbeschleuniger in die Cloud können CSPs nun schneller innovative Angebote auf den Markt bringen. Amdocs und Microsoft werden in mehreren Bereichen zusammenarbeiten, einschließlich Daten und KI, NFV und virtualisierte Netzwerke, IoT (einschließlich eSIM) und Medien.



Nach unserer letzten Ankündigung bezügklich ONAP , geben wir heute auch bekannt, dass SES , ein globaler Satellitenbetreiber, als erster virtuelle Netzwerkdienste wie SD-WAN bereitstellen wird, die mit Amdocs NFV Powered by ONAP auf Microsoft Azure orchestriert und verwaltet werden. Dies ist ein weiterer Beweis für die Dynamik der Branche hinter ONAP und Amdocs und Microsofts anhaltendem Engagement für Innovationen und die Förderung von Open-Source-Netzwerklösungen, um die Einführung von NFV zu beschleunigen.

Darüber hinaus kündigte Amdocs seine skalierbare, Hadoop-basierte Datenmanagement-Plattform an, und die Self-Service-Visualisierungs- und Reporting-Lösung ist nun auf Azure verfügbar. CSPs können nun Echtzeitdaten aus mehreren Quellen, sowohl Cloud-basiert als auch vor Ort, in ein kommunikationsbranchenspezifisches Datenmodell einbringen, das auf Best Practices, vorgefertigten Berichten und Visualisierungsfunktionen basiert. Dies wird es ihnen ermöglichen, Echtzeit-Daten in hoher Qualität schnell in neue Erkenntnisse umzuwandeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

"Während sich die Kommunikations- und Medienindustrie zusammenschließt, kämpfen die CSPs darum, neue, frische Angebote für ihre Marke zu entwickeln, um ihren Kundenstamm zu halten und zu erweitern und Marktanteile zu gewinnen", sagte Gary Miles, Chief Marketing Officer, Amdocs. "Mit der heutigen erweiterten Vereinbarung können CSPs nun neue und differenzierte Cloud-Services aus einer Hand anbieten, um Wachstum, Stabilität und Wertschöpfung voranzutreiben, während sie gleichzeitig den Betrieb rationalisieren, die Serviceagilität verbessern und die Komplexität reduzieren."

Bob De Haven, General Manager, Worldwide Media & Communications Industries bei Microsoft Corp., sagte: "Amdocs und Microsoft arbeiten seit mehreren Jahren zusammen, um Services zu ermöglichen und zu entwickeln, die die Transformation von CSPs in die Cloud beschleunigen. Durch diese Erweiterung unserer Zusammenarbeit werden Microsoft und Amdocs bei neuen Aufgaben in mehreren der wichtigsten Wachstumstreiber der Branche zusammenarbeiten, darunter die Expansion in das Medien- und Unterhaltungsgeschäft, die Nutzung künstlicher Intelligenz und die Entwicklung hin zu offenen, Cloud-basierten Diensten".

Amdocs ist ein führender Anbieter von Software und Services für Kommunikations- und Medienunternehmen jeder Größe und beschleunigt die dynamische und kontinuierliche digitale Transformation der Branche. Mit einem reichthaltigen Sortiment von innovativen Lösungen, langfristigen Geschäftsbeziehungen mit 350 Kommunikations- und Medienanbietern sowie Technologie- und Vertriebsverbindungen mit mehr als 600 Content-Erstellern liefert Amdocs Geschäftsverbesserungen für besseres Wachstum. Amdocs und seine 25.000 Mitarbeiter bedienen Kunden in mehr als 85 Ländern. Amdocs ist an der Börse NASDAQ Global Select Market gelistet und verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie unter Amdocs unter www.amdocs.com.

