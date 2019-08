Die Deutsche Bank hat die Aktie des Pharmakonzerns Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. In einer klinischen Studie habe das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer platinbasierten Chemotherapie bei Patienten mit bisher unbehandeltem fortgeschrittenem Blasenkrebs die angestrebte Verbesserung gegenüber der Standardtherapie gezeigt, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Daten noch nicht ausgereift seien, böten sie es den Schweizern die Möglichkeit, den Marktanteil von Tecentriq auszubauen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / 08:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-08-06/13:35

ISIN: CH0012032048