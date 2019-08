Der Abverkauf an der Börse in den vergangenen Tagen hat sich auch bei Siemens deutlich bemerkbar gemacht. Der deutsche Industrieriese, der in der vergangenen Woche auch noch schwache Zahlen präsentiert hat, ist damit aktuell so wenig wert wie seit 2016 nicht mehr. Doch am Dienstag geben die Bullen ein Lebenszeichen von sich.Im etwas freundlicheren Marktumfeld klettert die Siemens-Aktie wieder über die 90-Euro-Marke. Angetrieben wird die erste Erholung nach dem zehnprozentigen Kurssturz durch neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...