Am gestrigen Handelstag gab Microsoft die Übernahme von PromoteIQ bekannt. Das Start-up hat sich unter anderem auf Online-Werbung für Einzelhändler spezialisiert. Nähere Details zu dem Deal wurden bislang nicht bekannt gegeben.Mit der Übernahme unterstreicht der Software-Konzern seine Ambitionen gegen den Konkurrenten Amazon im Bereich der Public Cloud. Microsoft konnte in der Vergangenheit bereits große Anbieter wie Walgreens und Walmart als Kunden in der Public Cloud gewinnen.

