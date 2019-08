Das Analysehaus Jefferies hat nach der Ankündigung eines möglichen Einstiegs des chinesischen Internetkonzerns Tencent in die Musiksparte die Einstufung für Vivendi auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,60 Euro belassen. Tencent erwerbe zunächst nur 10 Prozent an Universal Music Group (UMG) und es gebe keine Hinweise auf Bedingungen, die die Chinesen zwingen würden, ihre Kaufoption für weitere 10 Prozent auszuüben, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte es Gegenwind aus den USA geben, die chinesische Investitionen blockieren könnten./mne/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 05:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 05:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-08-06/14:07

ISIN: FR0000127771