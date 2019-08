Berlin (www.anleihencheck.de) - Vergangenen Freitag hat Präsident Donald Trump seine Unterschrift unter eine Verordnung gesetzt, die den Schuldendeckel für zwei Jahre deutlich anhebt, so die Experten von LYNX Broker.Nun könne man davon ausgehen, dass die US-Treasury in absehbarer Zeit eine Flut an Anleihen auf den Markt werfen werde, um so die stetig steigenden Staatsschulden zu finanzieren. Experten würden schätzen, dass diese in diesem Jahr auf eine Billion US-Dollar steigen könnten - und das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn Uncle Sam werde wohl auch in Zukunft mehr ausgeben als er einnehme. Stelle sich nur die Frage, wer all diese Staatsanleihen kaufen solle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...