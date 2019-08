Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Generali nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Johnny Vo erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den italienischen Versicherer für 2019 um etwa 9 Prozent und begründete diesen Schritt mit erzielten Kapitalgewinnen im Zusammenhang mit Verkäufen in Deutschland und Belgien. Die Prognosen für 2020 bis 2023 hob er um bis zu 2 Prozent an. Dies spiegele die positive operative Dynamik des Konzerns wider./mne/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0000062072