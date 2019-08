Seit Freitag weisen selbst langfristige Bundesanleihen eine negative Rendite aus. Anleger von deutschen Staatsanleihen können nur noch auf einen Kursgewinn an der Börse hoffen. Anleger, die dem deutschen Staat Geld leihen, müssen zurzeit eine negative Rendite in Kauf nehmen. Für eine 30-Jährige Bundesstaatsanleihe (ISIN: DE0001102432), die am 15.08.2048 fällig ist, erhält man derzeit -0,04 Prozent ...

