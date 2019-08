Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach den Zweitquartalszahlen von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Jose Asumendi bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie schwächere Margen im Autogeschäft als ein Kernpunkt der Quartalszahlen. Die Aussicht auf eine Erholung der Absatzmärkte des Zulieferers sei nur begrenzt, sodass er weiter vorsichtig an die Aktie heran gehe. Das neue Kursziel begründete er mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 11:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 11:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-08-06/14:40

ISIN: DE000SHA0159