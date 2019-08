Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Schimmer wechselt zum 1. FC Heidenheim DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Schimmer wechselt zum 1. FC Heidenheim 06.08.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schimmer wechselt zum 1. FC Heidenheim Stefan Schimmer verlässt die SpVgg Unterhaching und wechselt zum 1. FC Heidenheim. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. "Stefan kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein wechseln zu dürfen", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Sportlich bedauern wir natürlich seinen Abgang, aus wirtschaftlicher Sicht konnten wir das lukrative Angebot jedoch nicht ablehnen. Es ist auch Teil unseres Konzepts, dass ein Spieler, wenn es für alle Seiten passt, den Schritt in eine höhere Liga machen kann. Stefan hat in seiner Zeit bei der Spielvereinigung eine enorme Entwicklung genommen. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste." Schimmer kam 2017 vom FC Memmingen zu Haching. In 74 Spielen erzielte der 25-Jährige 26 Tore. "Ich hatte eine super Zeit bei Haching. Hier habe ich den Sprung in den Profibereich geschafft", sagt Schimmer. "Vielen Dank an den Verein, dass er mir den Wechsel ermöglicht hat. Ich freue mich nun auf die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga." 06.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 852637 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 852637 06.08.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0179 2019-08-06/15:01