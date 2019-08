Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management baut sein Angebot an nachhaltigen Core-ETFs aus und lanciert drei neue ETFs: Den UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (ISIN LU0136234068/ WKN 794357), den UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal UCITS ETF (ISIN LU1953188833/ WKN A2PESQ) sowie den UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (ISIN LU1645385839/ WKN A2DUHR), so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

