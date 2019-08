NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Dienstag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine festere Eröffnung an der Wall Street an.

Mehr als eine Gegenbewegung dürfte aber nicht drin sein, denn der Grund für die Risikoscheu der Anleger besteht unverändert fort. Die USA und China sind einer Beilegung ihres Handelsstreits noch keinen Schritt näher gekommen. Vielmehr bezeichnen die USA China nunmehr offiziell als Währungsmanipulator, was den Weg zu zukünftigen Sanktionen ebnet und die Angst vor einem Währungskrieg an den Finanzmärkten schürt.

Stützend für das Sentiment wirkt aber, dass China den Yuan am Dienstag wieder unterhalb der 7er-Marke zum Dollar gefixt hat. Dies kann als Signal gewertet werden, dass China die angespannte Situation nicht weiter eskalieren lassen möchte.

Der Vorwurf der Währungsmanipulation sei wohl eher symbolisch zu sehen, denn die USA erhöben ja schon Zölle auf chinesische Waren, meint Mansoor Mohi-uddin, Senior Macro Strategist bei NatWest Markets. Nichtsdestotrotz habe das Sentiment darunter gelitten, denn den Anlegern sei erneut klar geworden, dass die Handelsgespräche scheitern könnten.

Peking habe durchblicken lassen, dass es einen fortdauernden Handelsstreit tolerieren werde, sagt Alex Wong, Direktor beim Fonds Ample Capital in Hongkong. Dass China die Abwertung des Yuan auf über 7 je US-Dollar zugelassen habe, dürfte aber eher eine Verhandlungstaktik sein als Vorbote einer deutlicheren Abwertung.

Eskalation des Handelsstreits befeuert Zinsspekulationen

Unterm Strich könnte der sich hinziehende Handelskonflikt dazu führen, dass die US-Notenbank weitere Zinssenkungen vornehme, um die heimische Wirtschaft zu stützen, so die Einschätzung verschiedener Anleger und Analysten. Das spiegele sich in wachsendem Maße in den Devisen- und Anleihemärkten wider, sagt Geoffrey Yu, Leiter des Investmentbüros der UBS in Großbritannien.

Mit Blick auf die Fed-Politik dürfte eine Rede von James Bullard, President der Federal Reserve Bank of St. Louis, einige Beachtung finden. Bullard ist in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US-Notenbank. Daten zu den offenen Stellen dürften Aufschluss über die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt geben, der ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Fed ist.

Gold auf Sechsjahreshoch

Trotz der Zinsspekulationen erholt sich der Dollar etwas. Der Euro fällt zurück unter die Marke von 1,12 Dollar, nachdem er am frühen Dienstag noch bis zu 1,1250 Dollar gekostet hatte. Beobachter schreiben die Erholung des Greenback dem höheren Yuan-Fixing zu, mit dem viele Marktteilnehmer nicht gerechnet hätten.

Am Ölmarkt machen die Preise einen Teil der Verluste des Vortags wett. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 0,7 Prozent auf 55,05 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent legt in ähnlichem Umfang zu. Bremsend wirkten der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der schwächere chinesische Yuan, sagt Giovanni Staunovo von der UBS. Die Akteure warteten daher gespannt auf die monatlichen Berichte der Internationalen Energieagentur am Freitag und der Opec in der kommenden Woche. Staunovo rechnet damit, dass beide Institutionen ihre Wachstumsprognosen für die Ölnachfrage senken werden.

Der Goldpreis tritt nach seinem jüngsten Höhenflug mehr oder weniger auf der Stelle. Mit 1.475 Dollar hat die Feinunze am Dienstag den höchsten Stand seit sechs Jahren markiert.

Am Anleihemarkt kommt es zu Gewinnmitnahmen. Sinkende Notierungen lassen die Zehnjahresrendite um 4 Basispunkte auf 1,75 Prozent steigen.

Geschäftszahlen hat vor Börsenbeginn der Kochboxenanbieter Blue Apron vorgelegt. Das Unternehmen hat den Verlust überraschend deutlich verringert, doch schrumpfte der Umsatz stärker als erwartet. Die Aktie gibt um 1,4 Prozent nach.

Negativ werden auch die Zahlen des Düngemittelkonzerns Mosaic aufgenommen. Die Aktie verliert 4,6 Prozent.

Schon am Montag nach Börsenschluss haben unter anderem der Hotelkonzern Marriott und der Chipausrüster KLA Zahlen vorgelegt. Marriott verlieren darauf 1 Prozent. KLA verbessern sich um 2,2 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 2,4 1,57 39,5 5 Jahre 1,55 2,9 1,52 -37,1 7 Jahre 1,64 3,4 1,61 -60,6 10 Jahre 1,75 3,9 1,71 -69,4 30 Jahre 2,30 4,4 2,26 -76,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:30 Uhr Mo, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1183 -0,27% 1,1206 1,1182 -2,5% EUR/JPY 119,00 +0,44% 119,33 118,72 -5,4% EUR/CHF 1,0915 +0,11% 1,0926 1,0893 -3,0% EUR/GBP 0,9186 -0,53% 0,9216 0,9213 +2,1% USD/JPY 106,41 +0,73% 106,47 106,16 -3,0% GBP/USD 1,2174 +0,25% 1,2160 1,2136 -4,6% Bitcoin BTC/USD 11.696,50 -0,25% 11.644,75 11.745,75 +214,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,05 54,69 +0,7% 0,36 +15,1% Brent/ICE 60,23 59,81 +0,7% 0,42 +8,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.465,40 1.464,20 +0,1% +1,20 +14,3% Silber (Spot) 16,44 16,40 +0,2% +0,04 +6,1% Platin (Spot) 853,91 858,50 -0,5% -4,59 +7,2% Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,6% +0,02 -3,2% ===

