Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach diesen senkte Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für den Gewinn des Autobauers im kommenden Jahr um 6 Prozent. Die Endmärkte für die Premiumhersteller seien schwierig. Der Preisdruck dauere an und von der Zusammenstellung der Produktpalette der Münchener komme wenig Rückenwind./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 13:28 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-08-06/15:36

ISIN: DE0005190003