Der Dow Jones steigt zur Eröffnung um fast 200 Punkte. Vor allem Technologieunternehmen, mit einem großem Engagement in China, gehören zu den Gewinnern.

Die Aktienmärkte in den USA stabilisieren sich am Dienstag nach den heftigen Kursverlusten der Vortage. Der Leitindex Dow Jones eröffnete 0,8 Prozent im Plus, der breiter gefasste S&P 500 legte zum Start 0,9 Prozent zu und der Technologie-Index Nasdaq gewann 1,3 Prozent.

Die Benchmark-Indizes S&P 500 und Nasdaq hatten am Montag den sechsten Tag in Folge verloren. Grund war die chinesische Währungsabwertung, was als Vergeltung für die Drohung von Präsident ...

