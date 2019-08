Neue TRocksDB-Lösung verbessert Speicherbelastbarkeit und -nutzung, reduziert den Schreibfaktor (Write Amplification) der Anwendung um das bis zu 21-fache

Toshiba Memory Corporation, der weltweit führende Anbieter für Speicherlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die in den USA ansässige Tochtergesellschaft Toshiba Memory America, Inc., den Schreibfaktor1 (Write Amplification, WA) sowie innovative Belastbarkeitssoftware veröffentlicht hat, die RocksDB für SSDs erheblich verbessern.

TRocksDB ist hochgradig flexibel und für den Einsatz mit Standard-SSD vorgesehen und stellt eine Verbesserung des RocksDB-Datenbankdesigns dar, das Schlüsselwerte mit SSDs effektiver einsetzt, um Verbesserungen bei der Speicherung und DRAM-Nutzung zu ermöglichen. TRocksDB reduziert außerdem das wiederholte Schreiben von Daten, das von der Anwendung generierter WA verursacht wird. Die TRocksDB-Lösung wird im Rahmen des Flash Memory Summit an Stand Nr. 307 zum ersten Mal öffentlich demonstriert.

Mithilfe eines protokollstrukturierten Merge-Baum-Ansatzes (LSM-Baum) für die Speicherung von Daten schreibt die RocksDB-Plattform Daten mindestens einmal für jedes Datenbank-Level neu und in vielen Fällen sogar mehrmals pro Level. Infolgedessen liegt die WA für RocksDB häufig bei mehr als dem 21-fachen, was zu Leistungsverzögerungen auf Anwendungsebene und frühzeitigem Verschleiß des SSD führt.

TRocksDB reagiert auf dieses WA-Problem mit wichtigen architektonischen Verbesserungen, die die Speicherung von Werten und Schlüsseln in separat gemanagten Dateien ermöglichen. Die Fähigkeit, Schlüssel von Werten zu trennen, führt zu schnelleren, effizienteren Datenbankabfragen, minimiert WA und optimiert die SSD-Nutzung.

Die auf der TRocksDB-Plattform integrierte Serversoftware wird bald zu den Bedingungen der Apache-Lizenz, Version 2.02 Open-Source Lizenzierung, zur Verfügung stehen. TRocksDB läuft auf beliebiger von RocksDB unterstützter Linux-Hardware. Als Mitglied der OSS-Gemeinschaft kann TRocksDB Teil der Speicherinnovation und Branchenbeteiligung sein, die die Branche an neue Grenzen führen kann.

Hinweise:

1 SSD Schreibfaktor (Write Amplification, WA) ist ein Szenario, das bei Solid-State-Laufwerken (Solid State Drive, SSD) auftritt, wenn Daten und Metadaten mehrmals geschrieben werden, was die Anzahl der Programm- und Löschzyklen erhöht. Dieser Effekt kann die Lebensdauer des SSD mit der Zeit reduzieren.

2 Die Apache-Lizenz ist eine großzügige kostenlose Softwarelizenz der Apache Software Foundation.

Über Toshiba Memory

Die Toshiba Memory Group, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, spezialisiert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Im April 2017 wurde Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hat, ausgegliedert. Toshiba Memory ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. BiCS FLASH, die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie des Unternehmens, prägt die Zukunft des Speichers in High-Density-Anwendungen wie z. B. in leistungsfähigeren Smartphones, PCs, SSDs, Automobil- und Rechenzentren. Toshiba Memory wird seinen Namen am 1. Oktober 2019 offiziell zu Kioxia ändern. Weitere Informationen zu Toshiba Memory finden Sie unter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

