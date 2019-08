Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wieder einmal Wirecard auf Platz Eins. Morgen stehen Quartalszahlen an. Zuvor hatte der Konzern aber noch eine gute Nachricht in Form einer Kooperationserweiterung. Bei den Verkäufen steht unter anderem Varta im Fokus. Der Batteriehersteller hat starke Zahlen vorgelegt und die Prognosen für 2019 angehoben. Die Aktie ging danach durch die Decke. Für den einen oder anderen Anleger offenbar die Gelegenheit, Kasse zu machen.