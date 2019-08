Die Aktie von Wirecard kann am Dienstagnachmittag bis zu vier Prozent zulegen. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt und der Vorfreude auf die Halbjahresbilanz am morgigen Mittwoch (7. August) sorgen dabei auch Meldungen über neue Kooperationen für Unterstützung. Bereits am Morgen hatte Wirecard einen Ausbau der Kooperation mit dem Online-Reiseportal lastmminute.com bekanntgegeben (DER AKTIONÄR berichtete). Am Nachmittag dann die Meldung, dass die Allianz in Deutschland eine eigene App für mobiles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...