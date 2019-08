Korrektur der Veröffentlichung vom 06.08.2019, 13:44 Uhr CET/CEST - Korrektur der Veröffentlichung vom 06.08.2019, 09:57 Uhr CET/CEST - RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: RIB Software SE Korrektur der Veröffentlichung vom 06.08.2019, 13:44 Uhr CET/CEST - Korrektur der Veröffentlichung vom 06.08.2019, 09:57 Uhr CET/CEST - RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 06.08.2019 / 17:48 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 5. August 2019 hinsichtlich des Überschreitens der Stimmrechtsschwelle von 10% an der RIB Software SE vom 30.07.2019 werden die nachfolgenden Mitteilungen gemäß § 43 WpHG für den Mitteilungspflichtigen und die gesamte Kette der in der Stimmrechtsmitteilung vom 5. August 2019 genannten beherrschten Unternehmen vorgenommen. * Die Investition dient vorrangig der Umsetzung strategischer Ziele, wobei der Verkauf der Aktien nicht ausgeschlossen ist. * Weitere Stimmrechte an der RIB Software SE können in den nächsten 12 Monaten durch Aktienkauf oder auf andere Weise erworben werden. * Es ist beabsichtigt, Meinungen, Überlegungen und Empfehlungen an die Gesellschaft zu richten und damit möglicherweise Einfluss auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft zu nehmen. * Vorbehaltlich der wirtschaftlichen und strategischen Erfordernisse der Gesellschaft soll die Kapitalstruktur der RIB Software SE insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik erheblich verändert werden. * In Bezug auf die Herkunft der zum Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel wird mitgeteilt, dass 100% Eigenmittel verwendet wurden. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag von ENA Investment Capital LLP 06.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Internet: www.rib-software.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 852897 06.08.2019 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0219 2019-08-06/17:49