Der Dax ist nach den zuletzt heftigen Rückschlägen unter Druck geblieben. Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag 0,78 Prozent tiefer bei 11 567,96 Punkten und sackte damit auf das tiefste Niveau seit Ende März ab. Bereits am Freitag und zu Wochenbeginn hatte der Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse auf Talfahrt geschickt. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, gab am Dienstag um 0,38 Prozent auf 24 943,79 Zähler nach.

Für leichte Entspannung im Handelskonflikt sorgte Händlern zwar der Umstand, dass China seine Währung am Dienstag wieder etwas aufwerten ließ. Zuvor hatte die US-Regierung China beschuldigt, den Kurs zu manipulieren, um sich unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte am Montag den Yuan abgewertet. Am späten Dienstagnachmittag aber beförderte der festere Euro den Dax klar ins Minus./la/fba

