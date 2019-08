Halle (ots) - Es muss darum gehen, den CO2-Ausstoß von Autos generell stärker zu belasten, um den Umstieg auf emissionsfreie oder zumindest emissionsärmere Fahrzeuge zu fördern. Dabei sind aber weder neue Extra-Steuern noch komplizierte Bonus-Malus-Systeme nötig. Was viele vergessen: Die Kfz-Steuer bemisst sich schon heute in weiten Teilen am CO2-Ausstoß.Allerdings ist die Spreizung der Steuerlast bisher viel zu klein, um eine Lenkungswirkung zu erzielen. Das Fahren jeglicher Spritschleudern muss finanziell wehtun. Deshalb sollten die Sätze bei der Kfz-Steuer mit dem CO2-Ausstoß kräftig mitwachsen.



