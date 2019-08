Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag erneut nach unten. "Der Abgabedruck ist einfach zu hoch", hieß es an der Börse. Zwischenzeitliche Schnäppchenkäufe konnten nicht nachhaltig stützen. Am Ende schloss der DAX-Index 0,8 Prozent tiefer bei 11.568 Punkten. Gesucht waren erneut die sogenannten sicheren Häfen. Die Bundesanleihen legten abermals zu, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen lag bei minus 0,534 Prozent. Profiteur der Entwicklung war zudem Gold, die Feinunze kostet aktuell 1.473 Dollar, dies ist der höchste Stand seit über sechs Jahren.

Deutsche Post wird etwas optimistischer

Wieder einmal lieferten Quartalszahlen die Impulse. Die Deutsche Post ist nach dem zweiten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Gründe sind die genehmigte Portoerhöhung und Fortschritte bei den Restrukturierungsmaßnahmen im deutschen Brief- und Paketgeschäft. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Von der Konsolidierung im Sektor der Zahlungsverkehrsdienstleister profitierte die Aktie von Wirecard, für die es um 3,5 Prozent nach oben ging. Bei Beiersdorf (plus 3,2 Prozent) hat sich das Wachstum im zweiten Quartal zwar abgeschwächt. Vorstandschef Stefan De Loecker äußerte sich aber zuversichtlich, die Ziele im Gesamtjahr erreichen zu können.

EPGC bei Metro weit von Ziel entfernt - Aktie unter Druck

EPGC ist bei der Übernahme von Metro weiterhin weit vom selbst gesetzten Ziel entfernt. Die Gesellschaft des Investors Daniel Kretinsky teilte mit, dass sie rund 36,51 Prozent der Metro-Aktien hält. Die Mindestannahmeschwelle der Offerte liegt bei 67,5 Prozent der Stammaktien. Damit dürfte das Gebot in dieser Form scheitern, die Aktie gab es 8 Prozent billiger bei 13,90 Euro.

Besser als befürchtet fielen die Zahlen der Gea Group aus. Vor allem der Umsatz im zweiten Quartal sei überraschend gut gewesen, auch der Auftragseingang überzeuge, hieß es. Für die Gea-Aktie ging es um 6,1 Prozent nach oben.

Bei Varta (plus 3,3 Prozent) beschleunigte sich das Wachstum im zweiten Quartal weiter. Der Batteriehersteller hob deshalb nach der ersten Erhöhung im Mai zum zweiten Mal die Prognose an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,9 (Vortag: 117,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,67 (Vortag: 3,84) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.567,96 -0,78% +9,56% DAX-Future 11.570,50 -0,83% +9,40% XDAX 11.579,91 -0,27% +9,44% MDAX 24.943,79 -0,38% +15,54% TecDAX 2.773,16 -0,05% +13,18% SDAX 10.703,97 +0,04% +12,56% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,61 24 ===

