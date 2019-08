ZÜRICH (Dow Jones)--Am Ende hat die Anleger am Dienstag offenbar der Mut verlassen: Sah es die längste Zeit des Tages an der Züricher Börse wie auch den europäischen Nachbarplätzen noch nach einer Entspannung aus und einer moderaten Erholung nach den derben Vortagesverlusten, gingen die Gewinne in der letzten Handelsstunde komplett wieder verloren. Zeitgleich kamen auch in den USA die Indizes von ihren Tageshochs deutlich zurück.

Schon im Tagesverlauf hatte die Erholung einen fragilen Eindruck gemacht, zumal es beim Hauptbelastungsthema, dem US-chinesischen Handelsstreit, auch keine neue Entwicklungen gab. Dass sich der Yuan zum Dollar etwas stabilisierte, stützte die Stimmung zwar etwas, allerdings fiel die Erholung im Vergleich zum Rücksetzer vom Vortag sehr dünn aus.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 9.554 Punkte und schloss damit nur minimal über dem Tagestief vom frühen Morgen. Im Hoch hatte er rund 100 Punkte höher gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen SGS. Umgesetzt wurden 65,54 (zuvor: 68,48) Millionen Aktien.

Mit Lonza schloss nur eine Aktie aus dem SMI deutlicher im Plus. Der Kurs legte um 1,8 Prozent zu, gestützt von einer Kaufempfehlung durch Berenberg. Daneben konnte sich mit Richemont der größte Verlierer vom Vortag gut behaupten. Swatch, zweitgrößter Verlierer am Vortag, schnitten mit einem Minus von 0,3 Prozent ebenfalls noch relativ gut ab. Die beiden Aktien hatten am Montag wegen der Abhängigkeit der Unternehmen von der Nachfrage aus China und damit auch der Entwicklung des Yuan-Kurses stark an Wert eingebüßt.

