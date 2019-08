8 von 10 Deutschen machen digitale UrlaubsfotosNahezu jeder fünfte Internetnutzer speichert Bilder in einer Cloud Berlin, 6. August 2019 Der Tempel auf Bali, der Eiffelturm in Paris, der Sonnenuntergang über der Spree in Berlin: 45 Prozent der Bundesbürger laden ihre digitalen Urlaubsfotos bei Instagram...

