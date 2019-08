Der Deutsche Aktienindex hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen und damit die Verlustserie um einen weiteren Tag - den inzwischen vierten - verlängert. Kenner der deutschen Industrie warnen nun vor den "dramatischen Folgen" eines Währungskrieges und mahnen, ein solcher kenne am Ende "keine Gewinner". Ein Appell, der in den Ohren der Anleger laut schrillt angesichts der bald vierstelligen Verluste im Auswahlindex.Die deutsche, traditionell stark exportorientierte Industrie, gerät unter Druck - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...