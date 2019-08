The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2019



ISIN Name



AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD

BE6288132101 NYRSTAR 16/22 CV

CA36854A1084 GELUM CAPITAL LTD

US72941H1032 PLUS THERAPEUTICS DL-,001