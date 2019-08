Köln (ots) - 7:35 Uhr, Jörg Urban, Landesvorsitzender AfD Sachsen, Thema: Wahlkampf in Sachsen



8:05 Uhr, Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident Sachsen, Thema: Wahlkampf in Sachsen



8:40 Uhr, Ties Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung in Hamburg, Thema: Vorschule



