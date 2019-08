Netflix verliert zunehmend an Strahlkraft bei Konsumenten wie Anlegern. Im zurückliegenden Quartal verlor der Streaming-Pionier und -Marktführer erstmals Abonnenten auf dem Heimatmarkt - unterm Strich. Die Entwicklung kann als Vorbote dessen gedeutet werden, was ab Herbst auf das Unternehmen zukommt: Der Markteintritt von Walt Disney in den Streaming-Markt. Der Medien-Gigant wird am Dienstag nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen vorlegen. Spätestens dann könnten Netflix-Aktionäre eine Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...