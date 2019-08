Die Novartis-Aktie steht im US-Nachmittagshandel am Dienstag unter Druck und verliert rund 3 Prozent an Wert. Laut der US-Nahrungs- und Arzneimittelaufsicht (FDA) hat die Tochter Avexis die Behörde über ein Datenmanipulationsproblem bei der Gentherapie Zolgensma informiert. Vor der Mitteilung hatte die Novartis-Aktie noch 1 Prozent im Plus gelegen.

Laut FDA geht es um die Exaktheit von Daten aus Tests des Präparats an Tieren. Diese seien im Zuge des Zulassungsantrages eingereicht und von der FDA überprüft worden. Die Behörde prüft die Situation nun nochmals, rechnet aber damit, dass das Präparat zur Behandlung von Muskelschwund, das im Mai die Zulassung erhalten hatte, auf dem Markt bleiben wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2019 14:42 ET (18:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.