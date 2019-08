SANTA MONICA/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. hat heute angekündigt, frisches Kapital via Wandelanleihen über den Markt aufnehmen zu wollen. Im Rahmen eines Private Offerings von Wandelschuldverschreibungen will Snap Inc. so bis zu eine Mrd. US-Dollar an neuen finanziellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...