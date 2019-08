US-Staatsanleihen haben am Dienstag Kursverluste verbucht. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem zuvor die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst hatte. Hiervon konnten US-Anleihen vor allem am Montag deutlich profitieren.Außerdem wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...