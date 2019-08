Der DAX steht im Wochenvergleich rund acht Prozent tiefer - Bitcoin zeitweise knapp 25 Prozent höher. Auch die Altcoins ziehen an, der Krypto-Markt profitiert von den Turbulenzen am Aktienmarkt. Es scheint so, also ob die Digitalmünzen erneut als sicherer Hafen gesucht sind. Nicht nur beim Bitcoin steht in dieser Woche viel auf dem Spiel, die ...

