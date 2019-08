Bereits heute früh, um 7:00 Uhr, meldete der Batteriespezialist VARTA (WKN: A0TGJ5) seine aktuellen Geschäftszahlen. Diese fielen, wenig überraschend, hervorragend aus. Schließlich hatte VARTA ja erst kürzlich eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des sich immer weiter beschleunigenden Wachstums vorgenommen (wir berichteten). Doch neben der Vorlage hervorragender Halbjahreszahlen hob der Vorstand gleich auch noch die eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen erneut an.

Normalerweise starten Aktien von Unternehmen, bei denen es so hervorragend läuft, stets zu einer Kursrally. Diese blieb jedoch zunächst einmal aus. Erst im Handelsverlauf gelang es der Aktie dann immer weiter zuzulegen und in der Spitze ein neues Rekordhoch bei über 70 Euro auszubilden. Dann setzten jedoch kräftige Gewinnmitnahmen ein, so dass die Aktie letzten Endes mit 66,50 Euro deutlich unter den Tages- sowie Allzeithochs aus dem Handel ging.

Grundsätzlich ist das eine kritische Situation. Natürlich ist es so, dass bei VARTA die Geschäfte bisher schon sehr gut liefen und das wohl auch im weiteren Jahresverlauf so bleiben wird. Nur ist das inzwischen auch in der Aktie schon eingepreist. Entscheidender sind somit die Zukunftsaussichten. Diese sind zwar nach wie vor ebenfalls sehr gut. Aber auch bei VARTA wachsen die Bäume am Ende eben nicht in den Himmel.

Ein Blick auf die vorgelegten Halbjahreszahlen…

Aber schauen wir uns an dieser Stelle doch einmal die heute früh vorgelegten Halbjahreszahlen gemeinsam in aller Ruhe an. Laut Management wuchs der Konzernumsatz der Gesellschaft im ersten Halbjahr sehr dynamisch, nämlich um +15,8% auf 151,5 Mio. Euro. Zugleich konnte die bereinigte EBITDA-Marge um sage und schreibe 6,2% auf 24,6% stark ...

