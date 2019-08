Der Miami FC, Teil des Portfolios von Silva International Investment, hat mit einem 3:1-Sieg über New York Cosmos zum zweiten Mal in Folge die National Premier Soccer League (NPSL) National Championship gewonnen. Das Match fand am Samstagabend im Mitchel Athletic Complex in Long Island, New York, statt.

Zwei Tore in der ersten Halbzeit von Dylan Mares verschafften dem Team in Orange und Blau rund um Riccardo Silva den Vorsprung, den Shawn Chin mit einem späten Treffer ausbaute und so dem Miami FC den Sieg über das Team von Rocco Commisso sicherte.

Damit gewann das Team den achten Pokal in seiner vierjährigen Geschichte und den sechsten Pokal in zwei Spielzeiten unter der Führung von Trainer Paul Dalglish: "Ich bin unglaublich stolz, dass mein Team in der letzten Etappe der NPSL-Reise diesen Titel erneut geholt hat. Es ist eine Ehre für mich, ein so hervorragendes Team zu trainieren."

Mares, im zweiten Jahr in Folge in der NPSL National Championship zum "Man of the Match" gekürt, schoss die beiden Tore in der ersten Halbzeit nach schnellen Ballbesitzwechseln. "Es ist schwer genug, einmal zu gewinnen, aber zwei Siege in Folge sind unglaublich. Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Titel zu holen, und das Spiel war sehr schwierig: Wir sind gegen das beste Team des ganzen Jahres angetreten", kommentierte der Spieler.

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Cosmos Druck nach vorn. Allerdings setzte sich Shawn Chin gegen den Torwart von Cosmos, Paul Blanchette, durch, der sich gut 35 Meter außerhalb des Kastens befand. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und der Miami FC ging als erster Fußballklub in die Geschichte der NPSL ein, der zwei Siege in Folge errungen hat.

Silva International Investments ist ein globales Investmentunternehmen, das Beteiligungen an einer Reihe von Unternehmen in den Bereichen Medien, Sport, Entertainment, Mode, Technologie und Immobilien hält. Das Portfolio des 2015 von Riccardo Silva gegründeten Unternehmens beinhaltet Aktien an Miami FC, Mast Capital, MP Management, SportBusiness, Globe Soccer, Musik, die Kunstsammlung der Silva-Familie und WE Do Video Production.

