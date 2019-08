Die Elektrizitäts- und Wasserbehörde von Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) hat internationale Unternehmen und Organisationen, die auf Energieversorgung, erneuerbare Energien, Wasserversorgung und Umweltschutz spezialisiert sind, eingeladen, an der 21. Messe für Wasser, Energie, Technologien und Umwelt (Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition, WETEX) und der 4. Solarmesse in Dubai (Dubai Solar Show) teilzunehmen und hier ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Die Unternehmen können von den Chancen profitieren, die die VAE und die Region bieten und sich entscheidende Projekte und Investitionen ansehen, die auf den beiden Messen angekündigt werden sollen. Die Messen finden vom 21. bis 23. Oktober 2019 im Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum in Dubai (Dubai International Convention and Exhibition Centre) statt.

Sowohl die 20. WETEX als auch die 3. Dubai Solar Show im Oktober 2018 waren bemerkenswerte Erfolge für Aussteller, Besucher und Teilnehmer aus aller Welt. Über 2.100 Aussteller aus 53 Ländern wirkten bei den Messen mit. Beide Ausstellungen zusammen deckten eine Fläche von 78.413 Quadratmeter ab und konnten über 35.000 Besucher aus der ganzen Welt anlocken.

"Die WETEX hat sich als größte und wichtigste Spezialmesse der Region im Bereich Wasser- und Energieversorgung und Umweltschutz etabliert. Sie ist zu einer großen internationalen Veranstaltung geworden. Als zentrale Plattform versammelt sie Aussteller, Besucher, Fachleute, Spezialisten, Entscheidungsträger und Investoren in diesen wesentlichen Sektoren. Dies ist eine Gelegenheit, die großartigen Investitionschancen zu nutzen und sich mit Fachleuten und Entscheidungsträgern aus der ganzen Welt zu treffen", sagte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der DEWA und Gründer und Vorstandsvorsitzender der WETEX.

Die WETEX und die Dubai Solar Show sind eine Plattform für Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben und Funktionäre und Investoren aus der ganzen Welt treffen wollen, um Geschäfte zu machen, Partnerschaften zu gründen und mehr über den Marktbedarf und die herausragendsten aktuellen und zukünftigen Projekte in der Region zu erfahren. Da beide Messen gleichzeitig mit dem 6. Weltgipfel für grüne Wirtschaft (World Green Economy Summit) in Dubai organisiert werden, ergibt sich die Gelegenheit für die Aussteller und Teilnehmer, Funktionäre und Entscheidungsträger aus den VAE, dem Golfkooperationsrat und dem Nahen und Mittleren Osten zu treffen. Die Teilnehmer können an Seminaren, Workshops und speziellen Aktivitäten teilnehmen, zu denen Experten und Spezialisten aus der ganzen Welt erwartet werden. Sie werden über die Entwicklungen im Bereich der Solarenergie und deren Nutzung in der Region sprechen.

