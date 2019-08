Erdogan droht mit dem nächsten Einmarsch in Syrien. Laut US-Verteidigungsminister Mark Esper wäre ein solches Vorgehen inakzeptabel.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Türkei eindringlich vor einer einseitigen Militäroffensive in Nordsyrien gewarnt. Ein solches Vorgehen wäre "inakzeptabel" und die USA seien bereit, einen "einseitigen Einmarsch" zu verhindern, der die US-Verbündeten in Syrien gefährden würde, sagte der Minister am Dienstag auf einem Flug nach Tokio.

Der türkische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...