'Westfälische Nachrichten' (Münster) zu Umwelt/SUV:

Wer nicht mit strikten Verboten regieren will, muss dezentere Steuerungsmechanismen ergreifen - und greift dem Bürger ins Portemonnaie. Jetzt sucht das Umweltbundesamt nach einer Möglichkeit, Autos mit hohem Verbrauch zu bestrafen. Aber das Werkzeug gibt es schon: die Energiesteuer. Sie beträgt derzeit 65 Cent pro Liter Benzin und 47 Cent pro Liter Diesel. Was also wird noch gesucht?/yyzz/DP/stk

AXC0017 2019-08-07/05:35