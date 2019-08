Deutsche Konsum REIT: Immobilienportfolio um rund EUR 33 Mio. aufgewertet / Aufstockung der unbesicherten Unternehmensanleihe um EUR 20 Mio. / Erteilung der 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche Bundesbank DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilien Deutsche Konsum REIT: Immobilienportfolio um rund EUR 33 Mio. aufgewertet / Aufstockung der unbesicherten Unternehmensanleihe um EUR 20 Mio. / Erteilung der 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche Bundesbank 07.08.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT: Immobilienportfolio um rund EUR 33 Mio. aufgewertet / Aufstockung der unbesicherten Unternehmensanleihe um EUR 20 Mio. / Erteilung der "Notenbankfähigkeit" durch die Deutsche Bundesbank Broderstorf, 7. August 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) verzeichnet eine deutliche Stärkung der Bilanz, stockt ihre unbesicherte Anleihe auf und erhält eine positive Bonitätseinschätzung durch die Deutsche Bundesbank. Immobilienportfolio um rund 6,9% aufgewertet Im Rahmen der turnusgemäßen Immobilienbewertung zum 30. Juni 2019 hat die DKR einen vorläufigen Bewertungsgewinn von rund EUR 33 Mio. bzw. 6,9% erzielt. Basis der Aufwertung sind zahlreiche Mietvertragsverlängerungen im Bestandsportfolio, ein kontinuierlicher Leerstandsabbau sowie eine signifikant gestiegene Nachfrage nach Nahversorgungsimmobilien dieser Assetklasse. Für das zum 30. Juni 2019 bilanzierte Immobilienportfolio beträgt der Bewertungsfaktor damit rund 12,8x der Jahresmiete (Vorjahr: 11,7x). Weitere Wertsteigerungspotentiale ergeben sich in naher Zukunft nach Abschluss der verschiedenen derzeit in der Umsetzung befindlichen Revitalisierungsmaßnahmen und den daraus folgenden Neuvermietungen und Mietvertragsverlängerungen. Die diesjährige Immobilienbewertung wurde erstmals durch den Bewerter CBRE vorgenommen. Aufstockung der unbesicherten Unternehmensanleihe um EUR 20 Mio. Zur Erhöhung der Flexibilität für weitere Ankäufe hat die DKR heute die ausstehende unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 50 Mio. um weitere EUR 20 Mio. aufgestockt. Die Anleihe hat insgesamt eine Laufzeit bis zum 5. April 2024 und wird mit einem Coupon von 2,35% per annum verzinst. Die Aufstockung der Anleihe wurde im Wege einer Privatplatzierung von einer deutschen Pensionskasse gezeichnet. Status der Notenbankfähigkeit erlangt Nach einer Bonitätsanalyse durch die Deutsche Bundesbank hat die DKR erstmals den Status der Notenbankfähigkeit erlangt. Dies ermöglicht institutionellen Darlehens- und Anleihegläubigern der DKR eine Refinanzierung bei der Bundesbank. Dadurch erwartet die DKR tendenziell weiter fallende Fremdkapitalkosten bei zukünftigen Mittelaufnahmen und Refinanzierungen. Die ausführliche Quartalsmitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 ("9M") wird am 14. August 2019 veröffentlicht. Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 123 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 49 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 852621 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 852621 07.08.2019 ISIN DE000A14KRD3 AXC0036 2019-08-07/07:01